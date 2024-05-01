В Забайкальском крае загорелось больше 30 дачных строений

По информации МЧС, в одном из садоводческих товариществ в Забайкалье возник пожар, в результате которого загорелись около 30 дачных построек. Сильные порывы ветра затрудняют тушение огня.

Инцидент произошел в Читинском районе в СНТ «Разведчик недр». Спасательные службы уже на месте происшествия и работают над ликвидацией пожара, который также перекинулся на лесной массив. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные министерства.

Причиной крупного пожара в СНТ в Бурятии стал горючий фрагмент мусора, который попал на линии электропередачи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева