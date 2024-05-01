SpaceX открыла бронирование билетов на луну и МКС

Компания SpaceX начала прием заявок на бронирование мест на космические полеты. В текущем году планируется запуск рейсов на орбиту, к 2025 году планируется доступ к Международной космической станции, а в дальнейшем — полеты на Луну и Марс.

Цена на первые полеты пока не указана, но предполагают, что стоимость билета может достигать несколько сотен тысяч долларов.

Для полетов на орбиту и МКС будет использоваться Dragon Capsule с ракетой Falcon 9, а миссии на Луну и Марс — с «звездолетом» Starship. Тур на околоземную орбиту для четверых продлится от трех до шести дней, а посещение МКС — 10 дней.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева