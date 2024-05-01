В Забайкалье сотрудники МЧС России локализовали пожар площадью более 1200 кв метров
В Забайкалье сотрудники МЧС России локализовали пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров.
Напомним, по информации МЧС, в одном из садоводческих товариществ в Забайкалье возник пожар, в результате которого загорели около 30 дачных построек. Сильные порывы ветра затрудняли тушение огня.
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