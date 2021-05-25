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ЦИК надеется, что через несколько лет участвовать в ДЭГ сможет любой регион

15:17, 25.05.2021
ЦИК надеется, что через несколько лет участвовать в ДЭГ сможет любой регион
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава ЦИК РФ рассчитывает, что через несколько лет участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) сможет любой регион России.

По словам Эллы Памфиловой, масштаб рассмотрения ДЭГ будет зависеть от того, как пройдут пилотные проекты онлайн-голосования в семи субъектах России, пишет «Интерфакс».

Ранее ЦИК назвал регионы, где будет доступно дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году. В список вошли Москва, Севастополь, Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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