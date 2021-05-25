Глава «РТ-Инвест» рассказал о причинах переноса запуска мусоросжигательного завода под Казанью

Глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» Андрей Шипелов объяснил причины просьб к правительству об отсрочке запуска мусоросжигательного завода под Казанью. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.



По словам Шипелова, компания прикладывает все усилия, чтобы построить заводы в срок — к декабрю 2022 года. График общестроительных работ не нарушается. Однако сложности возникли из-за необходимого присутствия иностранных специалистов — они должны контролировать строительство оборудования. Перемещение специалистов в настоящее время невозможно в связи с закрытыми из-за пандемии границами.

С просьбой о перенесении сроков запуска заводов на шесть—восемь месяцев в «РТ-Инвест» обратились основные поставщики — Hitachi Zosen Inova и «Атомэнергомаш». Эту просьбу как раз и перенаправили в Минэнерго, рассказал Шипелов РБК.

Министерство энергетики России выступило против переноса сроков запуска мусоросжигающих заводов в Казани и Подмосковье. В ведомстве заявили, что необходимо доказать факт проблем с поставкой оборудования из-за пандемии. По словам Шипелова, компания готова предоставить доказательства для проверки.

Маргарита Головатенко