Новости общества

19:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава «РТ-Инвест» рассказал о причинах переноса запуска мусоросжигательного завода под Казанью

07:54, 25.05.2021 3
Глава «РТ-Инвест» рассказал о причинах переноса запуска мусоросжигательного завода под Казанью
Фото: realnoevremya.ru

Глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» Андрей Шипелов объяснил причины просьб к правительству об отсрочке запуска мусоросжигательного завода под Казанью. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.

По словам Шипелова, компания прикладывает все усилия, чтобы построить заводы в срок — к декабрю 2022 года. График общестроительных работ не нарушается. Однако сложности возникли из-за необходимого присутствия иностранных специалистов — они должны контролировать строительство оборудования. Перемещение специалистов в настоящее время невозможно в связи с закрытыми из-за пандемии границами.

С просьбой о перенесении сроков запуска заводов на шесть—восемь месяцев в «РТ-Инвест» обратились основные поставщики — Hitachi Zosen Inova и «Атомэнергомаш». Эту просьбу как раз и перенаправили в Минэнерго, рассказал Шипелов РБК.

Министерство энергетики России выступило против переноса сроков запуска мусоросжигающих заводов в Казани и Подмосковье. В ведомстве заявили, что необходимо доказать факт проблем с поставкой оборудования из-за пандемии. По словам Шипелова, компания готова предоставить доказательства для проверки.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 май
    А что местных профессионалов с пединститута и сельхозки не хватат?
    Ответить
    Анонимно 25 май
    Ага,русские тоже ничего сами не умеют
    Ответить
  • Анонимно 25 май
    Нерусские умеют чтоли? Языками чесать умеют да и только.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем