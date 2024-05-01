Армения и НАТО обсудили дальнейшее сотрудничество

В ходе встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заместитель начальника генштаба ВС Армении Артур Ероян согласовал программу сотрудничества в области военного образования на 2024 год. Стороны также наметили новые направления взаимодействия. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По заявлению Минобороны Армении, обсуждались результаты оказания содействия военным учебным заведениям и тренировочным центрам республики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о планах США предоставить Армении более 65 миллионов долларов в виде помощи.

В рамках встречи в Брюсселе 5 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл переговоры с госсекретарём Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Официальная цель мероприятия — укрепление сотрудничества сторон в различных областях.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает США и Европу в качестве основных партнёров, но это не подразумевает изменение внешнеполитического курса страны.

Ранее МИД Армении проанализировал перспективы вступления страны в НАТО.

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Рената Валеева