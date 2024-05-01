Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

На встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, которая состоялась 1 мая в Ташкенте, был подписан Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. По его словам, данный документ направлен на развитие сотрудничества в области производства «зеленой» энергии, организации ее экспорта через Азербайджан в Европу, интеграцию энергосистем и повышение эффективности использования возобновляемых источников энергии.

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Рената Валеева