Сирия ввела электронные визы для россиян с 1 мая

Согласно заявлению посольства Сирии в Москве, с 1 мая вступила в силу возможность получения электронных виз для въезда в страну.

Представители дипломатической миссии подтвердили эту информацию ТАССу, добавив, что теперь можно подавать документы на визу онлайн, без необходимости посещения посольства или консульства. Срок рассмотрения заявки составляет до 72 часов.

Напомним, туристические агентства сообщают о росте спроса на шенгенские визы. Число желающих оформить документы для въезда в страны ЕС значительно превышает пропускную способность европейских консульств. Об этом сообщает telegram-канал «Суверенная экономика».

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Рената Валеева