Правительство России разрешило въезд иностранных инвесторов

Фото: Кабмин РФ

Правительство России разрешило въезд иностранных инвесторов в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Списки инвесторов будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов.

«Возможность въезда в РФ иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности, а также привлечения инвестиций из-за рубежа. Конечно, особенно важными для нас являются проекты, которые предполагают создание новых рабочих мест», — цитирует пресс-служба ведомства министра экономического развития России Максима Решетникова.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что правительство поддержало инициативу ведомства о «золотых» визах для иностранных инвесторов. В России почти остановился поток инвестиций из-за пандемии коронавируса.



Ольга Плешкова