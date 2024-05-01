В Удмуртии отменили парад в День Победы

Парад в День Победы в Удмуртии был отменен по соображениям безопасности, как объявил глава республики Бречалов в своем Telegram-канале.

Ранее власти Киргизии в целях безопасности отменили проведение в республике шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщило МВД Киргизии.

Также сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева сообщила, что шествие в традиционном очном формате в 2024 году проводиться не будет. Однако акция пройдет в других форматах более чем в ста странах.

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Рената Валеева