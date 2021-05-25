В Татарстане не будет онлайн-голосования на выборах

В Татарстане не будет онлайн-голосования на выборах в 2021 году. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома России, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, пишет ТАСС.



Голосование будет проводиться на платформе, которую готовят ЦИК, Ростелеком и Минцифры.



Ранее сообщалось, что заявки на участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования на выборах в 2021 году подали 11 российских регионов. Какие именно регионы подали заявки — не уточнялось.



Ольга Плешкова