Ася Володина: «Это история про то, как и куда жить»

В Доме творчества Переделкино прошла презентация книги Аси Володиной «Цикады», написанная по мотивам сценария одноименного сериала

Фото: Предоставлено пресс-службой издательства «Редакция Елены Шубиной»

В октябре 2023 года вышел драматический сериал режиссера Евгения Стычкина «Цикады». В конце декабря сериал завершился, и тут же вышла одноименная электронная и аудиокнига Аси Володиной. Литературная версия создана по мотивам сценария Екатерины Тирдатовой и несколько отличается от сериала. В бумаге книга появилась на прилавках магазинов весной этого года. На днях Ася Володина презентовала читателям роман «Цикады» в Доме творчества Переделкино. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, чем книга отличается от сериала и как Ася Володина работала над новеллизацией.

На выпускной вечеринке происходит убийство. Следователь допрашивает всех очевидцев, в основном это подростки, а также их родители и учителя. В процессе допроса родители начинают понимать, что совсем не знают своих детей и то, что с ними происходило за пределами дома. Параллельно и зрителя, и читателя погружают в события, которые произошли еще до трагедии, в том числе в далекое прошлое, когда выпускники были совсем маленькими детьми. Кто убийца и кто жертва, становится известно только в самом конце.

«Я всегда подчеркиваю, что роман по мотивам сценария, а не по мотивам сериала. Потому что сериал — это тоже некоторая трактовка сценария. Как пьесы, которые ставятся в разных театрах, обладают разными чертами в зависимости от режиссеров, так и у нас была похожая история», — рассказала писательница Ася Володина.

Кстати, сам сериал Володина не смотрела и пока не собирается, чтобы не перебивать впечатления от работы над своей книгой. Но она видела непосредственно сам сценарий и черновые версии нескольких серий.

Ася Володина рассказывает о новеллизации «Цикад». Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

Если у сериала много ограничений, в том числе по хронометражу, то с новеллизацией писатель может позволить себе несколько вольностей и дать простор для творчества. К примеру, Ася Володина попробовала углубиться и расширить представление личностей персонажа, дать объяснение их поступкам и мотивам.

«Я составила план, в котором прописывала, как буду вести себя с каждым персонажем, что будет происходить с героями, чем все это закончится. С одной стороны, я подводила текст к конкретной концовке, а с другой — текст оживает и требует своих условий, развития. Меня это вроде бы ограничивало, но и давало определенные рамки. Я знала, что есть точка, к которой иду, и не прийти к ней я не могу. Не могло так получиться, что «Цикады» будут написаны без убийства на вечеринке, потому что это основная сцена, она слишком важна», — объяснила Володина особенности работы над романом.

Чтобы глобально не выходить за рамки сериала, Ася периодически встречалась с представителями продакшн-студии, которая занималась производством «Цикад», и, как говорит Володина, проводила калибровку. Но если от сюжета писательница не могла отходить, то в плане описаний обстановки, деталей и флешбэков из прошлого у Аси Володиной ограничений не было. То есть роман больше погружает читателя в психологию героя, раскрывая сложность их личности.

Ася Володина — автор романов «Протагонист», «Часть картины» и «Цикады». Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

Кроме этого, в сериале размыто представление о времени. Зритель может догадаться, что, вероятно, действие происходит в конце 2010-х. Но точного ответа киноверсия не дает. В отличие от литературной.

«Сериалы как будто застряли в абстрактных 2010-х. Обычно они показывают время до ковида, где у нас появляется своеобразный новый «золотой век». Я всегда думаю о времени, потому что мне важно понимать, что происходит вокруг. Я знаю, что есть авторы, которые пишут более притчеобразным языком и у которых есть ощущение «никогде». Но я существую в пределах конкретного периода. Чаще всего этот период отвечает тому времени, когда я пишу книгу. К примеру, роман «Протагонист» о сентябре 2020 года, и это тот период, когда я начала писать эту книгу, отмечая все вокруг — маски, страхи, неуверенность в завтрашнем дне. «Цикады» — это текст, который я писала в 2023 году. Это уже постшоковая ситуация. Тем не менее это история про то, как и куда жить. Особенно если ты юный человек. Если ты выпускаешься из школы и не понимаешь, куда именно выпускаешься. То есть героям нужно отсечь свое прошлое и начинать жить по-взрослому, но одновременно с этим окружающее пространство тоже пережило перелом и находится в том же пограничном состоянии, что и выпускник школы. Что ты, что твои родители, что мир вокруг не понимают, что будет дальше. Ощущение ежика в тумане», — рассказала Ася Володина.

Интервью с Асей Володиной, когда мы обсуждали ее роман «Протагонист», читайте здесь.

Бумажная версия романа Аси Володиной «Цикады» вышла в марте этого года в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

Отметки времени писательница отразила в небольших деталях. К примеру, одна из героинь донашивает старые вещи, потому что из России ушли бренды, чью одежду раньше покупала девушка. То есть у нее сложился определенный паттерн поведения, а теперь она просто не знает, как перестроится.

История с написанием книги по сценарию сериала для Аси новая. Но писательница не в первый раз трансформирует текст под другой формат. К примеру, у нее был опыт переработки романа «Протагонист» для постановки пьесы в театре.

«Что касается «Цикад», то это был полезный опыт взаимодействия с миром кино. Сначала думала, что перепрофилируюсь на сценариста, напишу сценарии по своим текстам, что тут сложного? Но прочитав сценарий и поработав по его мотивам, я поняла, что у прозы больше свободы, чем у кино. Потому что литература — это не командная история. А сценарист — часть очень большой системы», — рассказала в конце презентации Ася Володина.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».