Новости общества

19:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Счетной палаты предложил способ снизить бедность за три-четыре года

06:21, 25.05.2021 6
Глава Счетной палаты предложил способ снизить бедность за три-четыре года
Фото: pixabay.com

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в России можно не к 2030 году, как планировало правительство, а через три-четыре года за счет адресности соцподдержки малообеспеченным гражданам.

По его словам, к получателям пособий необходимо вводить требования, в том числе имущественный ценз. Начиная с текущего года такой подход применяют по отношению к малообеспеченным семьям при начислении пособий на детей от трех до семи лет. В Минтруде рассказали, что по такому подходу будут начисляться также выплаты малообеспеченным семьям на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам в трудной ситуации, сообщают «Известия».

По словам Кудрина, если по такой системе исключить обеспеченных получателей, останутся люди, которым действительно нужна помощь.

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство России намерено к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономика
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 25 май
    если перестать платить всяким мюллерам с годовой зарплатой свыше миллиарда, и остальным деятеля с сумашедшими зарплатами пот пяти до 20 миллионов в месяц, то и простому народу достанется более достойная оплата
    Ответить
  • Анонимно 25 май
    "... за счет адресности соцподдержки малообеспеченным гражданам." "... к получателям пособий необходимо вводить требования, в том числе имущественный ценз." "...по такому подходу будут начисляться также выплаты малообеспеченным семьям на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам в трудной ситуации,..." Видимо "особенно" беременных нужно напрячь, чтобы больше не рожали. Нужно перевернуть всю систему выплат с ног на голову. Не нужны выплаты -"подачки"- снизьте цены на топливо, дайте ВСЕМ без исключения достойную зарплату - вот и все , что нужно для того чтобы победить бедность. Чем больше законов, гадалок от верхушки, тем больше неразберихи, воровства. Как то так...
    Ответить
  • Анонимно 25 май
    хорошо хоть в гетто не обещают загонять
    Ответить
  • Анонимно 25 май
    Если сделать пособия в 1 МРОТ, а минимальную зарплату обязать выплачивать в 2 МРОТ, то нищих точно не будет! Вот и вся нехитрая арифметика, а все остальное это бла бла бла
    Ответить
  • Анонимно 25 май
    (продолжнение)
    поскольку, как известно, МРОТ на сегодня равен прожиточному минимуму
    Ответить
  • Анонимно 25 май
    Кудрин , нужна достойная зарплата и европейская пенсия. И все. Китай ликвидировал бедность , а вы боретесь с бедными.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем