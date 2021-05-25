Глава Счетной палаты предложил способ снизить бедность за три-четыре года

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снизить уровень бедности в России можно не к 2030 году, как планировало правительство, а через три-четыре года за счет адресности соцподдержки малообеспеченным гражданам.



По его словам, к получателям пособий необходимо вводить требования, в том числе имущественный ценз. Начиная с текущего года такой подход применяют по отношению к малообеспеченным семьям при начислении пособий на детей от трех до семи лет. В Минтруде рассказали, что по такому подходу будут начисляться также выплаты малообеспеченным семьям на детей от восьми до 17 лет и беременным женщинам в трудной ситуации, сообщают «Известия».

По словам Кудрина, если по такой системе исключить обеспеченных получателей, останутся люди, которым действительно нужна помощь.

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство России намерено к 2030 году снизить уровень бедности в стране в два раза.

Маргарита Головатенко