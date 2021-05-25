Прокуратура Челнов проверяет информацию о требованиях заведующей детсадом «отката» за съемку с фотографа

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку информации о том, что заведующая одного из детских садов в городе вымогала с фотографа 20% от его заработка за съемку, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пост со скриншотами переписки появился в социальных сетях. Мужчина скрыл номер детсада.

Фото: realnoevremya.ru

Фотограф из Челнов Александр Веприков на днях рассказал, что заведующая одного из детских садов города начала требовать у него процент за работу «на ее территории». Спустя время Великов в своих Instagram-stories выложил скрины СМИ, написавших об инциденте, и сопроводил это комментарием: «Надеюсь, урок будет для всех. +Пообщался с отделом по антикоррупции».

Маргарита Головатенко