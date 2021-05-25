Асия Гудзь покинула пост руководителя казанской службы технического надзора. На этой должности она проработала 15 лет.

Под руководством Гудзь были реализованы проекты по рекультивации Самосыровской свалки и создана система «Открытая Казань», напомнил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Исполняющим обязанности директора казанской службы технического надзора назначен Рустем Хусаинов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Татьяна Демина

Справка

Асия Гудзь — заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ (2011 г.). Награждена благодарностью начальника департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2002 г.), грамотой министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2003 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2008 г.).

С 1993 по 1995 годы занимала должность специалиста аппарата Администрации Вахитовского района г.Казань. С 1995 по 1998 годы была начальником отдела технического надзора ПО «Казгоржилхоз» г.Казань.

С 1999 по 2006 годы работала начальником Центра технического надзора, контроля и экспертизы при Департаменте ЖКХ Администрации г.Казани.

В 2006 году заняла должность директора МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства».