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Асия Гудзь покинула пост руководителя казанской службы технического надзора

13:06, 25.05.2021 2
Асия Гудзь покинула пост руководителя казанской службы технического надзора
Фото: kzn.ru

Асия Гудзь покинула пост руководителя казанской службы технического надзора. На этой должности она проработала 15 лет.

Под руководством Гудзь были реализованы проекты по рекультивации Самосыровской свалки и создана система «Открытая Казань», напомнил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Фото: kzn.ru

Исполняющим обязанности директора казанской службы технического надзора назначен Рустем Хусаинов, сообщается на сайте мэрии Казани.

Татьяна Демина
Справка

Асия Гудзь — заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ (2011 г.). Награждена благодарностью начальника департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2002 г.), грамотой министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2003 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), знаком отличия «За безупречную службу Казани» (2008 г.).

С 1993 по 1995 годы занимала должность специалиста аппарата Администрации Вахитовского района г.Казань. С 1995 по 1998 годы была начальником отдела технического надзора ПО «Казгоржилхоз» г.Казань.

С 1999 по 2006 годы работала начальником Центра технического надзора, контроля и экспертизы при Департаменте ЖКХ Администрации г.Казани.

В 2006 году заняла должность директора МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 май
    приятная женщина!
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  • Анонимно 25 май
    Удачи дальше, будет не хватать её на месте.
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