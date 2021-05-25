Московский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

В Москве суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС.

Это уже не первый раз, когда российский суд штрафует Google. В декабре 2020 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 3 млн рублей за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы. Также Google штрафовали на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента.



Ранее американская компания Google 23 апреля подала к Роскомнадзору иск, в котором оспаривает требования Роскомнадзора по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.



Ольга Плешкова