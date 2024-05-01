В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» в этом году

Власти Киргизии в целях безопасности отменили проведение в республике шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщило МВД Киргизии.

Напомним, ранее Ильсур Метшин сообщил, что в целях безопасности в этом году в Татарстане отменили привычное шествие «Бессмертного полка». Об этом он сообщил на еженедельном совещании исполкома Казани.

Далее, сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева сообщила, что шествие в традиционном очном формате в 2024 году проводиться не будет. Однако акция пройдет в других форматах более чем в ста странах.

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Рената Валеева