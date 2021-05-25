Татарстанский «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» могут признать объектом с признаками культурного наследия
«Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи», расположенный в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, может быть внесен в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, как памятник садово-паркового искусства конца XIX столетия.
Вопрос прорабатывается Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия на основании заявления.
Сотрудники ведомства уже провели на территории парка осмотр, после того как в СМИ и соцсетях опубликовали сообщения о вырубке яблоневого сада, посаженного около 150 лет маркизами Паулуччи. Об этом рассказал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия в своем instagram-аккаунте.
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