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Татарстанский «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» могут признать объектом с признаками культурного наследия

15:52, 25.05.2021
Татарстанский «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи» могут признать объектом с признаками культурного наследия
Фото: instagram.com/okn.tatarstan

«Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи», расположенный в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, может быть внесен в перечень выявленных объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, как памятник садово-паркового искусства конца XIX столетия.

Вопрос прорабатывается Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия на основании заявления.

Сотрудники ведомства уже провели на территории парка осмотр, после того как в СМИ и соцсетях опубликовали сообщения о вырубке яблоневого сада, посаженного около 150 лет маркизами Паулуччи. Об этом рассказал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия в своем instagram-аккаунте.

Татьяна Демина
ОбществоКультураВласть Татарстан
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