В Казани выросли цены на рассаду вдвое

Фото: Максим Платонов

С приближением дачного сезона казанцы активно принимаются за подготовку своих участков, но столкнулись с неприятным сюрпризом — цены на саженцы, рассаду и семена в этом году выросли вдвое.

— Все подорожало: помидоры, перцы, свекла. В прошлом году продавали семена по 20-25 рублей, сейчас цена выросла до 40 рублей, — поделился консультант Леонардо.

Многие горожане уже начали заниматься организацией грядок и планированием новых посадок. Однако, стоимость семян радикально увеличилась:

Тыква — средняя цена семян выросла до 196 рублей;

Кабачок — до 90 рублей;

Белокочанная капуста — до 117 рублей;

Баклажаны — до 83 рублей;

Огурцы — до 111 рублей;

Томаты — до 179 рублей;

Редис — до 123 рублей;

Морковь — до 81 рубля;

Свекла — до 45 рублей.

Покупатели отмечают, что цены на овощи, такие как морковь, перцы, свекла, также значительно подскочили. Самая низкая стоимость пакетика семян томата составляет 35 рублей, моркови, редиса, свеклы и зелени — 34 рубля.

Несмотря на увеличение цен, спрос на микрозелень и овощи остается высоким. В садоводческих магазинах отмечают повышенный интерес к кинзе, редису, горошку, а также к новинкам — рукколе и брокколи. Некоторые жители Казани выращивают овощи не только для себя, но и для продажи.



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Анастасия Фартыгина