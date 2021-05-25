Челнинский фотограф обвинил заведующую детсадом в требовании «отката» за фотосъемку

Фотограф из Набережных Челнов Александр Веприков рассказал, что заведующая одного из детских садов города начала требовать у него процент за работу «на ее территории». Переписку с ней он опубликовал в своем Instagram.

Со слов женщины, за работу на ее «территории» необходимо платить процент. Спустя время Веприков в своих Instagram-stories выложил скрины СМИ, написавших об инциденте и сопроводил это комментарием: «Надеюсь, урок будет для всех. +Пообщался с отделом по антикоррупции».

Фото: instagram.com/elixirfoto.ru

Фото: instagram.com/elixirfoto.ru