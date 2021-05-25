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Челнинский фотограф обвинил заведующую детсадом в требовании «отката» за фотосъемку

04:27, 25.05.2021 4
Челнинский фотограф обвинил заведующую детсадом в требовании «отката» за фотосъемку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фотограф из Набережных Челнов Александр Веприков рассказал, что заведующая одного из детских садов города начала требовать у него процент за работу «на ее территории». Переписку с ней он опубликовал в своем Instagram.

Со слов женщины, за работу на ее «территории» необходимо платить процент. Спустя время Веприков в своих Instagram-stories выложил скрины СМИ, написавших об инциденте и сопроводил это комментарием: «Надеюсь, урок будет для всех. +Пообщался с отделом по антикоррупции».

Фото: instagram.com/elixirfoto.ru
Фото: instagram.com/elixirfoto.ru
Фото: instagram.com/elixirfoto.ru

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 25 май
    Эка невидаль. Все давно об этом знают, но никто ничего не делает. Это же не единичный случай.
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  • Анонимно 25 май
    Это просто пиар и все!
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  • Анонимно 25 май
    Тут должны быть наказаны и руководитель детсада за вымогательство и фотограф за работу без должного оформления а значит и скрытие доходов от налоговой. Вообще не понятно что именно делал фотограф в детсаду?
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  • Анонимно 26 май
    Он выложил переписку не важно с кем без ее ведома в СМИ и на обзор общественности это уголовное преступление!!! Ст.138 УК РФ.
    Он обязан был обратится в правоохранительные органы.
    Я не защищаю женщину которая требовала незаконные действия, но и то, что он сделал также совершил преступление.
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