Более 24,6 тысячи граждан обратились в медучреждения из-за укусов клещей

Более 2 миллионов человек в России были вакцинированы от клещевого энцефалита. Это число превышает показатель прошлого года, когда за тот же период было привито 1,7 миллиона человек. Планируется, что в текущем сезоне будет вакцинировано более 3,81 миллиона человек.

В различных регионах России были проведены обработки от клещей на площади более 17,4 тысячи гектаров.

Согласно оперативному еженедельному мониторингу Роспотребнадзора, более 24,6 тысячи граждан обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Московской, Челябинской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Москве и Башкирии.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при пребывании на природе, в лесу или парке. Для защиты от укусов клещей рекомендуется использовать репелленты, плотно закрывать тело одеждой и внимательно проверять себя и своих близких после прогулок на наличие клещей.



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Рената Валеева