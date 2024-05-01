В Москве произошел крупный пожар в административном здании
Пожарным подразделениям удалось локализовать крупное возгорание в административном здании в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.
Инцидент произошел в двухэтажном строении на северо-востоке столицы.
«Пламя распространилось на этажи и кровлю. Предварительная площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. На месте работают более 70 пожарных и задействованы 22 единицы техники», — отметили в ведомстве.
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