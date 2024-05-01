Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил пять предприятий званиями Героев Труда и почетными знаками «За успехи в труде». Указ о награждении был подписан главой государства в День весны и труда, 1 мая.

Среди удостоенных звания Героя Труда были генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель генерального директора, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка Елтуган Сыздыков, завотделом Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А.В. Варичева (Курская область) Владимир Щедов. Это высшее отличие было присуждено им за «выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и долголетнюю добросовестную работу», как указано в указе.

Кроме генерального директора «Севмаша», коллектив этого предприятия также был отмечен почетным знаком «За успехи в труде». Также этой награды удостоились коллективы Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» имени М.В. Проценко и ЦНИИчермет имени И.П. Бардина за «большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности», как указано в документе.

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Рената Валеева