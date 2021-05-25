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В Челнах уволили заведующую детсадом, требовавшую проценты с заработка фотографа

16:26, 25.05.2021 7
В Челнах уволили заведующую детсадом, требовавшую проценты с заработка фотографа
Фото: instagram.com/elixirfoto.ru

Заведующую детсадом №29 «Березка» в Набережных Челнах Валиуллину Л.Г. уволили в связи с утратой доверия после сообщений о том, что она начала требовать у фотографа 20% от его заработка за съемку «на ее территории». Об этом сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова.

По инциденту была организована проверка, по итогам которой заведующая была уволена распоряжением руководителя исполкома города.

Об инциденте рассказал фотограф из Челнов Александр Веприков. После этого прокуратура тоже начала проверку.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 25 май
    Открыли Америку...Так их всех можно поувольнять
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  • Анонимно 25 май
    Странно, что никто не жалуется когда заведующая детсада в лоб просит деньги, чтобы взять ребёнка "вне очереди" в свой сад. Конечно, ведь это уже в интересах самих родителей. Вот так и бывает, что сами же и продвигают коррупцию.
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  • Анонимно 26 май
    Правильно, всех их гнать...
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  • Анонимно 26 май
    Заведующих детсадом и зав. хозяйств всех надо проверять. Коррупция там процветает.
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  • Анонимно 26 май
    Лёд тронулся господа присяжные!
    Пусть фотограф и в другие детсады заглянет, так сказать для профилактики...
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  • Анонимно 26 май
    еще откаты за кружки получают
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  • Анонимно 26 май
    Судя по переписке не себе просила, а для детсада))) Уволив всех кто будет работать?
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