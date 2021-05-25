В Челнах уволили заведующую детсадом, требовавшую проценты с заработка фотографа

Заведующую детсадом №29 «Березка» в Набережных Челнах Валиуллину Л.Г. уволили в связи с утратой доверия после сообщений о том, что она начала требовать у фотографа 20% от его заработка за съемку «на ее территории». Об этом сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова.

По инциденту была организована проверка, по итогам которой заведующая была уволена распоряжением руководителя исполкома города.

Об инциденте рассказал фотограф из Челнов Александр Веприков. После этого прокуратура тоже начала проверку.