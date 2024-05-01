Нижнекамск и Елабугу предложили связать мостом через реку Каму

В Татарстане могут связать города Нижнекамск и Елабугу мостом через реку Каму. Предложение было высказано на платформе «Камская агломерация».

Автор инициативы утверждает, что строительство моста значительно расширит возможности трудоустройства для жителей обеих городов, сократив время в пути между ними до 20 минут. В настоящее время дорога между Нижнекамском и Елабугой занимает около часа.



Кроме того, на платформе было высказано предложение о строительстве железнодорожного моста через Каму для связи аэропортов Казани и Нижнекамска.

Территория Камской агломерации включает несколько муниципальных районов Татарстана. Платформа «Кама 2050" начала работу 1 апреля этого года и предоставляет уникальную возможность гражданам активно участвовать в формировании будущего региона.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина