Глава Якутии поручил провести обязательную вакцинацию от COVID-19 некоторых групп населения

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов республики провести обязательную вакцинацию от COVID-19 работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.

Работодателей, которые не обеспечивают вакцинацию сотрудников, планируют штрафовать на суммы от 200 тысяч рублей. «Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества», — подчеркивается в сообщении на официальном информационном портале Республики Саха.

Работников, которые необоснованно отказались делать прививку от коронавируса, в Якутии могут не допустить к работе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина также обратила внимание, что в регионе «в целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей».

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ответ на это заявил ТАСС, что главы российских предприятий не должны принимать решение о вакцинации работников без их согласия.

Напомним, что на сегодняшний день все граждане России делают прививки от коронавируса на добровольной основе. Массовая вакцинация в стране стартовала в январе.

Татьяна Демина