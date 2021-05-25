В 18 детских лагерях Татарстана выявлено 113 нарушений противопожарных требований

В 18 детских оздоровительных лагерях Татарстана выявлено 113 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом заявил заместитель главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 11 должностных лиц.

«По всем объектам, имеющим нарушения требований пожарной безопасности, выданы соответствующие предписания со сроками исполнения до начала заезда первых смен. По истечении установленных сроков будут проведены внеплановые проверки», — рассказал Трущин.

На 21 мая проверки пожарной безопасности провели в 56 стационарных детских оздоровительных лагерях. Еще в 59 пока проводятся проверки.

Фото: realnoevremya.ru

Также летом для контроля детских лагерей закреплены сотрудники Федерального государственного пожарного надзора. Вместе с обслуживающим персоналом объектов и вожатыми они проведут инструктажи по мерам пожарной безопасности. Когда начнутся первые смены, в лагерях пройдут учебные тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что в пришкольных лагерях Казани отдохнут около 14 тысяч детей.

Ольга Плешкова