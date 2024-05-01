В Казани за сутки произошло 107 ДТП

Фото: Реальное время

За 30 апреля 2024 года поступило 107 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, включая 2 случая с пострадавшими. Главные причины столкновений были несоблюдение дистанции и нарушение расположения транспортных средств на проезжей части.

В результате оперативных действий полиции было задержано 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а также 10 водителей, лишенных права управления транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции было доставлено 11 граждан по подозрению в совершении преступлений.

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Анастасия Фартыгина