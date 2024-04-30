В России утвержден список граждан, которые смогут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии

Правительство РФ утвердило список категорий россиян, которые с 1 июля этого года смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные или несвоевременные платежи без комиссии. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

В список льготных категорий вошли:

многодетные родители;

пенсионеры;

инвалиды;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%).

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Разиль Самигуллин