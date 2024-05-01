День в истории 1 мая: 184 года почтовой марке, 106 лет со рождения Башира Рамеева, Праздник Весны и Труда
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 мая 2024 года
1 мая в современной России отмечается Праздник Весны и Труда. 25 лет назад в эфире вышел мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны», 106 лет назад родился один из создателей первой отечественной ЭВМ Башир Рамеев, 107 лет назад в Москве открылся первый Всероссийский мусульманский съезд, 188 лет назад в Санкт-Петербурге прошла премьера комедии Николая Гоголя «Ревизор». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: соратник Мусы Джалиля и создатель мультфильма о Винни-Пухе
- 1895 — советский генеральный комиссар госбезопасности Николай Ежов (скончался 4-го, по другим данным, 6 февраля 1940 года). Был одним из главных организаторов массовых репрессий 1937—1938 годов.
- 1916 — советский антифашист Габдулла Баттал (скончался 25 августа 1944 года). На Великой Отечественной войне попал в немецкий плен и оказался в легионе «Идель-Урал», где стал частью подпольной группы Гайнана Курмаша и Мусы Джалиля. Казнен вместе с ними и другими подпольщиками в тюрьме Плетцензее в Берлине. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
- 1917 — советский и российский мультипликатор, народный артист СССР Федор Хитрук (скончался 3 декабря 2012 года). Среди его лучших работ — мультфильмы «Каникулы Бонифация», «Остров», «Топтыжка», «Человек в рамке», «Дарю тебе звезду», «Олимпионики», «Сказка о царе Салтане», серия мультфильмов о Винни-Пухе.
- 1918 — российский ученый-изобретатель, один из создателей первой отечественной ЭВМ Башир Рамеев (скончался 16 мая 1994 года). Его имеем назван IT-парк в Казани.
- 1924 — советский и российский писатель Виктор Астафьев (скончался 29 ноября 2001 года). Автор произведений «Стародуб», «Последний поклон», «Царь-рыба», «Печальный детектив», «Прокляты и убиты».
- 1929 — советский ученый-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных Игорь Акимушкин (скончался 1 января 1993 года). Написал 96 произведений о мире животных: «Следы невиданных зверей», «Тропою легенд», «Приматы моря», «Трагедия диких животных», «Мир животных» и др.
- 1967 — глава Актанышского района Татарстана Ленар Зарипов.
- 1978 — начальник Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани Марат Самигуллин.
- 1979 — руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования России Эдуард Вафин.
Кто скончался: Георгий Менглет и Анатолий Алексин
- 1850 — французский зоолог и анатом, автор термина «палеонтология» Анри-Мари Дюкроте-де-Бленвиль (родился 12 сентября 1777 года).
- 2001 — советский и российский актер, народный артист СССР Георгий Менглет (родился 17 сентября 1912 года). Наиболее известен по роли Евгения Евгеньевича в телефильме «Следствие ведут знатоки».
- 2017 — советский и российский писатель Анатолий Алексин (скончался 1 мая 2017 года). Автор повестей и рассказов о детстве и юности: «А тем временем где-то...», «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Поздний ребенок», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» и др.
Праздники: День международной солидарности трудящихся
- День международной солидарности трудящихся. В современной России 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.
События: появились почтовые марки, в Россию привезли Кубок чемпионата мира по футболу
- 1836 — в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Николая Гоголя «Ревизор».
- 1840 — в Англии появились первые почтовые марки. Главное почтовое учреждение Лондона начало продажу почтовых марок с изображением королевы Виктории. Автором идеи применения марок в качестве оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл.
- 1917 — в Москве открылся первый Всероссийский мусульманский съезд. На встречу собрались около 900 видных представителей российских мусульман для обсуждения вопросов будущего самоопределения народов России. В работе участвовали философ-богослов Муса Бигиев, татарский советский писатель Фатих Карими, деятель татарского национального движения Гаяз Исхаки, ученый-тюрколог Ахмет Заки Валиди и другие известные представители татарской интеллигенции.
- 1918 — в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии. В торжественном прохождении войск приняли участие войска Московского гарнизона и присутствовали Владимир Ильич Ленин, Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова.
- 1920 — был проведен первый в истории Всероссийский субботник. На Театральной площади в Москве при участии Владимира Ленина состоялась закладка памятника Карлу Марксу.
- 1944 — указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Москвы». Автором рисунка медали стал известный псковский художник Николай Москалев. Почетная награда вручалась всем участникам обороны столицы России.
- 1960 — американский самолет-разведчик U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска. Пауэрс совершил прыжок с парашютом, но по приземлении его задержали.
- 1990 — в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции. В этот день за официальной демонстрацией на Красную площадь вступила альтернативная колонна с антикоммунистическими, антисоветскими и антигорбачевскими лозунгами.
- 1993 — на первомайской демонстрации в Коломбо произошел теракт, в котором погиб президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса.
- 1999 — в эфире вышел мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны». Впоследствии он стал одной из самых популярных анимационных программ телевидения.
- 2004 — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза.
- 2018 — сооснователь мессенджера WhatsApp и гендиректор одноименной компании Ян Кум покинул пост. При этом он отметил, что будет поддерживать WhatsApp, но вне компании.
- 2018 — в Россию привезли Кубок чемпионата мира по футболу. Специальный борт доставил трофей в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, посла тура кубка Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира Натальи Водяновой. В 2018 году чемпионат мира по футболу впервые прошел на территории России.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах». «Ипотечные каникулы» длительностью до шести месяцев могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации.