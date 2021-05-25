«Почта России» будет доставлять вино в рамках дистанционных продаж

«Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он уточнил, что речь не идет о полноценном запуске онлайн-торговли. Обсуждать этот вопрос пока преждевременно, ответил он журналистам, пишет ТАСС.

«Почта России» входит в рабочую группу Кабмина РФ по разработке проекта онлайн-продажи алкоголя. Компания рассматривает для себя реализацию вина данным способом.

Ранее сообщалось, что работников почты в Татарстане научат применять огнестрельное оружие. Предусмотрены образовательные услуги по программам «Учебно-тренировочные стрельбы» для нужд УФПС «Татарстан почтасы» и «Периодическая проверка работников органов почтовой связи для работы в условиях, связанных с ношением и применением огнестрельного оружия и специальных средств».

Ольга Плешкова