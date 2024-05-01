Абитуриенты теперь могут подать заявление на целевое обучение только в один вуз

Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема, теперь могут подать заявление только в один университет на одну образовательную программу, пишет ТАСС. Новый закон, улучшающий процесс целевого обучения в вузах и подписанный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, начинает действовать в среду.

Ранее студенты могли подавать до пяти заявлений такого рода. Это приводило к тому, что университеты не могли заполнить план по целевому обучению, поскольку каждый абитуриент занимал только одно из пяти доступных мест, оставляя остальные четыре незаполненными.

Новый закон также предусматривает обязательство заказчиков целевого обучения размещать предложения о заключении контрактов на единой цифровой платформе «Работа в России». Там абитуриенты смогут найти информацию о поддержке во время обучения, социальных гарантиях, выплатах за работу, а также о будущем работодателе для заключения трудового договора.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева