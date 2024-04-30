«Камалеев запомнился большим вкладом в успехи «Ракеты»

Воспоминания ветерана казанского спорта о хоккее с мячом и шайбой

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

Ветеран казанской «Ракеты», тренер «Ак Барс-Динамо-2» Андрей Афанасьев в детстве перепробовал множество видов спорта, включая футбол и хоккей с шайбой. В эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени» он вспоминал об этом факте, рассказывал о казанском феномене на территории дербышкинского анклава, и армейской службе в разваливающемся СССР.

«СК им. Урицкого в 80-е годы мало чем отличался от других спортклубов»

— Андрей Владимирович, что из себя представлял хоккей с мячом в 80-е годы?

— Что касается моего детства, то перепробовали все, что можно, даже некое подобие горных лыж и прыжки с трамплином в секции поселка Нагорный. Но, признаться честно, мне больше по душе был хоккей с шайбой, который я совмещал с футболом. В шайбе мы даже выигрывали первенство Казани по детям, с нами вместе играли Игорь Крашенинников, Князев — это наш совместный набор 1970—1971 годов рождения. На следующий год они же снова стали чемпионами, уже с Дмитрием Ячановым в составе 1971—1972 годов рождения, когда я, будучи 1970-го, играть уже не мог. Тогда же дети играли по спортклубам большей частью по месту рождения, и наша «Ракета» оказывала серьезное сопротивление СК им. Урицкого, который не имел никакого преимущества над остальными детскими командами, собирая у себя только тех мальчишек, кто жил по соседству. И моим родителям предлагал тренер «Урицкого» Владимир Гусев, чтобы перевели меня в их секцию, но ездить из Дербышек к старому Дворцу спорта не было возможности, и они отказали Владимиру Геннадьевичу. А вот родители Дмитрия Ячанова согласились...

— Его тренер по набору 1972 года рождения Александр Дюмин говорил, что родители Ячанова были староверами и в их группе его называли монахом, если не ошибаюсь.

— Этого я подтвердить не могу, не знаю. В то время Дима мало бывал в Дербышках, поскольку его какое-то время возили, а потом уже он сам начал ездить на первом автобусе. Понятно, что у него было мало времени, чтобы общаться с местными, большую часть дня проводил в центре города, но, молодец, через все эти трудности дошел до того, что стал первым вратарем «Ак Барса», чемпионом России, вратарем сборной страны. Правда, как он умудрялся успевать на первую тренировку к шести утра, если единственный автобус, едущий в центр города, в это время только выезжал из Дербышек. Крашенинников и Князев тоже перешли в «Урицкий», а уже потом перевелись на учебу в первую школу, которая исторически была связана с СК им. Урицкого.

«На наши матчи по детям собирались милиционеры с собаками»

— Крашенинников по молодости был даже известнее Ячанова, поскольку их тройка с Алмазом Гарифуллиным и Сергеем Золотовым целиком призывалась в юниорскую сборную СССР, правда, до чемпионата Европы по юниорам и чемпионата мира по молодежи добрался только Золотов. Но Крашенинников запомнился больше как игрок Самары, куда он поначалу уехал в армию, затем удачно женился и стал одним из лидеров местного ЦСК ВВС, который тренировал Юрий Моисеев, после Самары принявший «Ак Барс».

— Все так, но Игорь уже давно вернулся в Казань, живет в Дербышках. Поработал тренером, но вроде бы это уже в прошлом. Периодически встречаемся «на районе», общаемся...

Возвращаясь к моему детству: я перешел в хоккей с мячом, продолжая совмещать его с шайбой. Помню, были какие-то первенства школ и районов, когда мы играли в один вид спорта, допустим, в шайбу, в школьной коробке, быстро переодевались и бежали на стадион, играть уже в хоккей с мячом. Получалось, что и в то и в другое играли на свежем воздухе, так и закалялись одновременно — и физически и морально.

— Нашумевший фильм «Слово пацана» напомнил о реалиях 70—80-х годов, и тут мне интересно, а эти перипетии коснулись жителей Дербышек, где все друг друга знают, и «делить асфальт» тут непросто по причине того, что «асфальта» немного, микрорайон небольшой, представляющий, скажем так, некий анклав.

— Ты прав, что здесь все друг друга знают, что тут делить? Хотя в историю «Казанского феномена» мы попали и как микрорайон, где едва не состоялась первая массовая драка, когда пошли слухи, что сюда едут на разборки с «Тяп-ляпа» (об этом подробно вспоминал полковник в отставке Александр Авдеев, который, по сути, вдвоем с казанской легендой ППС Николаем Иваниловым остудил толпу дербышкинцев, готовых встать на защиту микрорайона, от тяп-ляповцев, которые в итоге не явились). Но во взаимоотношениях с приезжавшими сюда бывали трения. Помню, на наши матчи собирались милиционеры с собаками, чтобы обеспечивать правопорядок, и стояли вдоль хоккейной коробки.

— Мой товарищ Альберт Бикбов вспоминал, как со своей футбольной командой подвергся нападению именно после матча со сверстниками из «Ракеты», когда весь автобус был в разбитом стекле, правда, сам он этого не видел, потеряв сознание еще во время футбола, после игрового столкновения.

— Ситуации бывали разные, бывало и нас кирпичами закидывали, после выездных игр. А это уже была взрослая команда, когда мы играли в футбол на первенство Казани. Там же мы выезжали на игры командами самых разных возрастов, когда спортклуб «Ракета» играл, допустим, со спортклубом «Тасма» целый день, начиная с 10-летних, заканчивая командами мужиков. Помню, с рубиновцами разодрались на «Тасме» из-за ерунды какой-то. Нас тогда тренировал известный футболист Анатолий Берючевский, при нем был этот случай. Футбол — это еще одна моя спортивная любовь, до сих пор играю в первенстве Казани среди ветеранов — любопытнейший, кстати, турнир. В составе «Технологии» Евгений Варакин и Марат Салахов из мэрии Казани, в афанасьевской «Ракете» еще один «ракетчик» — Сергей Уваров, и сразу пять югославов, двое из которых — Джемаль Ходжич и Мунивер Шаботич — играют за «Ракету» еще и в мини-футбол. Плюс мировой судья Раян Зайнутдинов и Эдуард Яруллин, тренирующий команду Верховного суда. У нас тогда тренировали еще Ислам Миннибаев, Анатолий Яшин — легенды «Рубина» и казанского футбола.

«Армию начинал в учебной части в Советской Литве»

— Когда ты уже перешел в «Ракету», одним из наших соперников по первой лиге стал «Кировец» из Уфы. Были матчи с ними наиболее принципиальными для «ракетчиков»? А то, в связи с хоккейным «зеленым дерби», продвигается мысль, что встречи команд Башкортостана и Татарстана наиболее принципиальны, но что-то я не помню ничего подобного из истории футбольных матчей «Рубина» с «Гастелло», волейбола, сейчас гандбола.

— Да я тоже не сказал бы о какой-то принципиальности наших встреч, в этом плане для нас куда важнее были матчи с ульяновской «Волгой». Это насколько я успел застать, поскольку в чемпионате СССР поиграл недолго, уйдя в армию. Начинал в учебной части в Литве, где базировался наш военный городок под Каунасом, отношения с местными были вполне дружескими, особенно в сельской местности, куда нас иногда отряжали на помощь местным, но в столичных городах уже чувствовалось напряжение. Это мне родители рассказывали, которые приезжали к нам на присягу, да и сам мог почувствовать, хотя еще был молодым. Но постепенно отношения накалялись, был эпизод, когда нападали на часового, он отделался порезами, а нам предписали ложиться спать в бронежилетах, чтобы каски стояли наготове. Но после учебки я уехал в Амурскую область.

И тут я почувствовал разницу между Советской Литвой и Дальним Востоком. На самом деле я ее раньше почувствовал, приехав из Казани и в первый раз зайдя в солдатский «чипок», или чайную, по сути дела, магазин внутри части. В Литве там было все, что душе угодно, включая запеченного кролика, я уж не говорю о том, что можно было купить в обычном городском магазине. А вот на Дальнем Востоке самым вкусным, что можно было купить в «чипке», оказались китайская тушенка, печенье и консервированные ананасы в банках.

— Это еще по божески. Я, поехав в Молдавию в 1991 году, при пересадке в Москве зашел в местный магазин, где было пять пустых полок со скучающими продавцами, и шестая полка с табличкой «Требуется продавец». Даже без березового сока или салата из морской капусты, самого залежалого товара в казанских магазинах того времени.

— Я демобилизовался из рядов Советской армии в 1991 году, а концу того года СССР развалился, но меня выручило приглашение из Нижнего Новгорода в местный «Старт», команду высшей лиги. Его тогда тренировал Юрий Гаврилов, который и до этого поработал в Казани, и потом еще приезжал сюда, тренировать «Ракету». Играл там, пока не случилась смена тренера, пришел Юрий Фокин, а в это время легендарный начальник команды «Ракета» Виктор Матвеев предложил вернуться на родину, сказав, что перед командой ставится цель — выйти в высшую лигу, и мы в 1996 году под руководством Олега Севрюгина эту цель выполнили. Но большим вкладом в командный успех отметился Альберт Камалеев, глава Советского района, чьим именем сейчас названа одна из улиц Казани.

«Альберт Камалеев был человеком слова»

— Бывший руководитель «Татмедиа» и «Просто молоко» Марат Муратов как-то раз за рюмкой чая разговорился о Камалеве, в команде которого работал вместе с Ильсуром Метшиным, и звучали эти воспоминания так по доброму, как о человеке из разряда «слуга царю, отец солдатам». Он мог и строго спросить, но и сам вкалывал, и подчиненных работать научил.

— Может быть, я покажусь необъективным, поскольку Камалеев очень хорошо ко мне относился как к игроку «Ракеты», но Альберт Аскарович был человек слова, который на тот момент заинтересовал в процессе подъема команды мэра Казани Камиля Исхакова, и город нам тоже помогал. Аскар Альбертович, сын Альберта Аскаровича, как и отец, тоже всегда готов прийти на помощь, когда мы обращались. Увы, уже оба умершие.

— Мы тут обмолвимся, что какое-то время «Ракета» была не просто казанской командой, а командой Дербышек, поэтому неудивительно столь бережное отношение главы района к команде.

— Да, во времена, когда я играл, из города у нас были Владимир Басов, Ильдус Исупов, Владимир Строкин, а остальные выросли здесь в микрорайоне. Если не ошибаюсь, они еще и в хоккей с шайбой играли за «Стрелу» на первенство города, кстати, по окончании игровой карьеры, Басов стал детским тренером именно в хоккее с шайбой.

Если кто и приезжал в «Ракету» поиграть со стороны, то все были заметные хоккеисты. Бакурский из Саратова, Логинов из Ульяновска, Хованский из Горького, вратарь Спинка, который затем стал администратором в сборной страны, кстати, весельчака, балагур, очень простой в общении человеке. Но они быстро стали своими, тем более что поселились в Дербышках и не чурались общения с местными. Как ни заглянешь в гости, постоянно там весело было. Но и уехав, и попав в штаб сборной страны, легкости характера не изменил.

— Ты закончил с хоккеем в 37 лет, застав тяжелые времена в «Ракете», когда здесь осталась играть сплошная молодежь.

— Перед тем как закончить, я зачем-то съездил на сезон в Оренбург, где ситуация была не лучше — как с деньгами, так и с отношениями к команде, естественно, что еще и не родной город. Мне там до сих пор остались должны за сезон, который и вспоминать неохота.





