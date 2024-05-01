Японская корпорация Japan Tobacco продолжит вести бизнес в России

Генеральный директор компании Japan Tobacco Масамичи Терабатаке заявил, что японский производитель сигарет Winston, LD и «Пётр I» принял решение сохранить свой бизнес в России, чтобы избежать проблем с инвесторами. По его словам, часть поставок теперь направляется через Турцию, а ключевой персонал был переведен в Гонконг.

Он не исключил продажу российского бизнеса «в худшем случае», но сейчас, по его мнению, необходимости в этом нет.

Напомним, по данным министерства здравоохранения, в России снизились продажи сигарет и папирос. В 2022 году этот показатель упал до 1 тысячи штук в расчете на душу населения, по сравнению с 1,46 тысячи в предыдущем году.

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Рената Валеева