В Кремле назвали дату встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Об этом сообщили в Кремле.

Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе: взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, говорится в сообщении.

Фото: wikipedia.org

Сегодня CNN со ссылкой на источники сообщил, что встреча лидеров двух стран состоится в Швейцарии 15—16 июня.

Байден предлагал Путину провести встречу еще в апреле. Госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя это, отметил, что США предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. А для этого нужны открытые линий коммуникации, чтобы американская сторона могла ясно говорить о взглядах, политике, возражениях против действий России.



Татьяна Леухина