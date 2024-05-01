За последние сутки более 900 жилых домов были освобождены от воды

За последние 24 часа более 900 жилых домов были освобождены от воды. В настоящее время наводнения наблюдаются в 18 регионах Российской Федерации. За прошедший день в 22 муниципалитетах были спасены от наводнений 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков. Однако в 73 населенных пунктах по-прежнему остаются затопленными около 7 тысяч жилых домов и более 22 тысяч приусадебных участков.

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает меняться:

В районе села Ильинка снизился на 7 сантиметров и составляет 851 сантиметр.

В городе Ишим вырос на 5 сантиметров и достигает 1 057 сантиметров.

В районе села Абатское поднялся на 7 сантиметров до 1 228 сантиметров.

В районе села Викулово уровень составляет 1 060 сантиметров.

В Курганской области уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и составляет 827 сантиметров. Однако в 7 муниципалитетах остаются затопленными 708 жилых домов, 6 773 дачных дома, а также низководные мосты и участки автодорог.

За последние сутки в 16 населенных пунктах были освобождены от воды 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Было откачено около 34 тысяч кубометров воды с территорий 20 жилых домов.

В Оренбургской области за прошедшие сутки были спасены от наводнений 806 жилых домов и 1 368 приусадебных участков. Однако остаются затопленными более 5 900 жилых домов и свыше 10 тысяч приусадебных участков. Например, в Орске подтоплены 137 домов и 152 придомовых участка, а в Оренбурге находятся под водой 3 800 домов и 7 400 приусадебных участков.

Всего было откачено примерно 677 тысяч кубометров воды. С начала паводка в Оренбург и Орск было доставлено более 3 800 тонн гуманитарной помощи.

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Рената Валеева