ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

Сотрудники ФСБ России 22 апреля задержали сторонника террористической организации «Исламское государство»*. Он готовил теракт в Норильске во время проведения парада Победы, сообщает ТАСС.

Он планировал теракт 9 мая и желал подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей, сообщили в ЦОС.

В тайнике, организованном в подвале одного из домов Норильска, обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы. В используемых средствах связи были найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства. Велась переписка, которая свидетельствует о попытках склонить некоторых лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

Возбуждено уголовное дело по статьям о склонении к совершению террористического акта и пособничестве в его совершении. Проводятся следственные действия и необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

*Организация «Исламское государство» относится к террористическим и запрещена в России.

Маргарита Головатенко