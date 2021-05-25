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ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

10:11, 25.05.2021 1

Сотрудники ФСБ России 22 апреля задержали сторонника террористической организации «Исламское государство»*. Он готовил теракт в Норильске во время проведения парада Победы, сообщает ТАСС.

Он планировал теракт 9 мая и желал подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей, сообщили в ЦОС.

В тайнике, организованном в подвале одного из домов Норильска, обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы. В используемых средствах связи были найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства. Велась переписка, которая свидетельствует о попытках склонить некоторых лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы.

Возбуждено уголовное дело по статьям о склонении к совершению террористического акта и пособничестве в его совершении. Проводятся следственные действия и необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

*Организация «Исламское государство» относится к террористическим и запрещена в России.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 май
    молодцы, и почему чем ближе выборы, тем больше таких, случаев, бывает. совпадение?
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