В регионах пострадавших от паводка подтопленными остаются более тысячи жилых домов

В регионах, пострадавших от паводка, подтопленными остаются более тысячи жилых домов. Так, в Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка снизился на 4 сантиметра и составляет 858 сантиметров, в городе Ишим повысился на 7 сантиметров и составляет 1 052 сантиметра, а в районе села Абатское поднялся на 7 сантиметров и составляет 1 221 сантиметр.

На территории Абатского района основные усилия направлены на защиту участка федеральной трассы Тюмень — Омск. В селе Абатском эвакуировано население, а также все животные. Всего в области эвакуированы более 6 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 665 человек, из них 231 ребенок. В 36 населенных пунктах региона остаются подтопленными:

205 жилых домов;

523 дачных дома;

2 935 приусадебных участков;

25 участков автодорог.

В Курганской области на территории Кургана уровень воды в реке Тобол составляет 843 сантиметра. Всего было расчищено 52 затора общим объемом 865 кубических метров. За сутки в 9 населенных пунктах от воды освободились 322 жилых дома и 433 приусадебных участка. Однако остаются подтопленными:

825 жилых домов;

6 773 дачных дома;

6 низководных мостов;

11 участков автодорог.

В Оренбургской области остаются подтопленными 6 778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков. Всего откачено более 626 тыс. кубометров воды. За сутки освободились от воды 1 158 жилых домов. Дезинфицирующими средствами обработано более 16 тыс. строений.

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Разиль Самигуллин