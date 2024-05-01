Ученый прокомментировал вспышку на Солнце

Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сообщил РИА Новости о том, что на Солнце произошла среднего уровня вспышка. Ученый отметил, что из-за местоположения вспышки на звезде не было вызвано магнитной бури на Земле. Богачев отметил, что мощность вспышки была очень близка к самой высокой. Об этом пишет «Газета.ru».

По словам ученого, событие произошло на краю Солнца, на западном лимбе, что сильно ограничило его воздействие на Землю. Богачев пояснил, что для того чтобы воздействие было заметным при таком расположении, событие должно быть исключительно сильным.

Ранее журнал The Astrophysical Journal опубликовал результаты исследования, которые раскрыли природу гамма-всплесков (GRB) — интенсивных космических вспышек гамма-излучения, вырабатывающих столько же энергии за несколько секунд, сколько Солнце за всю свою жизнь. Ученые из Университета Алабамы в Хантсвилле выявили механизмы, лежащие в основе GRB.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева