Для российских туристов могут продлить бесплатные визы на Шри-Ланку

Российское посольство в Шри-Ланке ожидает получения от правительства страны сведений о бесплатных визах для российских туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы посольства РФ Германа Федорова.

— Мы рассчитываем получить официальную информацию о деталях и сроках действия пилотного проекта, предусматривающего выдачу бесплатных виз туристам из семи стран, включая Россию. Пока что у нас нет официальных данных о периоде действия этой инициативы, — сообщил дипломат.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке Александр Ивин проинформировал, что власти Шри-Ланки приняли решение продлить режим выдачи бесплатных виз гражданам РФ, приезжающим в островное государство с туристическими целями.

Посольство уже получило ноту о продлении режима. Власти Шри-Ланки не уточнили, будет ли этот проект постоянным, но на этот раз конкретного срока его окончания не установлено.

Рената Валеева