Как сделать современную классическую музыку популярнее хоккея

Digital-экономист Равиль Ахтямов — о создании объединения для развития классической музыки в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В недавних статьях изданий Asia Times и The Independent утверждается, что около 36 млн китайских детей сегодня изучают игру на фортепиано, в то время как в США этим заняты лишь 6 млн детей. Еще одна статья в Philadelphia Inquirer отмечает, что еще 50 млн детей в Китае изучают игру на скрипке и что «китайские родители призывают своих детей преуспевать в инструментальной музыке с той же яростью, с какой американские родители заставляют своих детей хорошо играть в футболе или Национальной хоккейной лиге». Колумнист интернет-газеты «Реальное время», digital-экономист Равиль Ахтямов задумался о создании музыкального объединения для поддержки и развития классической музыки в Татарстане по аналогии с Континентальной хоккейной лигой.

Почему реализация социокультурных проектов не менее важна, чем индустриальные проекты



Реализация социокультурных проектов сейчас важна по следующим причинам:

Решение важных социальных проблем. Социокультурные проекты направлены на изменение и совершенствование уровня жизни граждан страны, улучшение социальных отношений.

Личностное развитие человека. Участие в проектах способствует развитию познавательных, интеллектуальных, творческих способностей, формированию необходимых личностных качеств, коммуникативных навыков, мотивации к обучению, саморазвитию, реализации творческого потенциала.

Вовлечение граждан в творческую и культурную жизнь городов Татарстана. Создание и реализация проектов для всех возрастных и социальных групп населения — фестивальные и конкурсные движения, телевизионные шоу, массовые городские праздничные и спортивные мероприятия, выставки, экскурсии, театрализованные представления — способствуют вовлечению граждан в творческую жизнь городов.

Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия народов Татарстана. Проектная деятельность учреждений социально-культурной сферы направлена на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия народов Татарстана.

Расширение ресурсной базы, целевой аудитории проектов, продвижение в информационном пространстве, привлечение дополнительных источников финансирования. Совместная реализация творческих проектов — взаимодействие с органами власти, общественными объединениями, частными организациями — способствует достижению общих целей консолидированными усилиями.

Участие в проектах способствует развитию познавательных, интеллектуальных, творческих способностей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как обстоят дела сейчас



В Татарстане поддержка развития музыкальных оркестров классической музыки осуществляется через следующие проекты:

Проект «Большую музыку — в малые города». Его цель — активизировать концертную жизнь в области классической музыки в регионах. В рамках проекта с концертами и мастер-классами в малых городах выступают известные мастера, музыканты Большого театра России, а также молодое поколение музыкантов — студенты и педагоги консерваторий.

Республиканская программа поддержки молодых музыкантов «Звезды из завтра». В рамках программы любой ученик любой музыкальной школы имеет возможность пройти кастинг и выступить с оркестром.

Создание виртуальных концертных залов в малых городах Татарстана.

Поддержка продюсерских центров, обеспечивающих создание, показ и распространение музыкального продукта, представляющего культуру народов Татарстана.

Развитие НКО, осуществляющих деятельность в области культуры и музыкального искусства.

Создание Музея традиционных музыкальных инструментов как многофункционального центра возрождения, сохранения и развития традиционного музыкального исполнительского искусства.

Организация гастролей творческих коллективов и солистов в районах и малых городах Татарстана, в России и за рубежом.

Проект «Большую музыку — в малые города». Его цель — активизировать концертную жизнь в области классической музыки в регионах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для реализации этих проектов используются гранты Президентского фонда культурных инициатив и другие формы финансовой поддержки.



Необходимо отметить, что существующие принципы развития музыкальной культуры в Татарстане носят главным образом некоммерческий характер. В связи с этим реальной проблемой является отъезд музыкантов, творческих людей за рубеж и в соседние регионы.

В мировом контексте развитие индустрии современной классической музыки идет таким образом, что позволяет музыкантам и композиторам зарабатывать хорошие деньги. При этом мы с вами задаемся вопросом: почему же музыканты не зарабатывают, так же как спортсмены?

Как развивается индустрия классической музыки в Китае



Согласно отчету китайской музыкальной индустрии за 2016 год музыкальное довузовское образование получили более 1,25 миллиона человек.

В 2015 году 138 тысяч студентов подали заявления в музыкальные учебные заведения (консерватории) и на смежные специальности в Китае. Около 9 тысяч частных компаний по обучению музыке предоставляют образовательные услуги для вступительных экзаменов в консерваторию и экзаменов на уровне класса. В общей сложности их выручка в 2015 году составила $10 млрд (Комитет по продвижению музыкальной индустрии, 2016).

С таким ростом рынка довузовского образования бизнес по музыкальному обучению для детей (а также взрослых) рассматривается как вложение в карьеру и как форма профессиональной деятельности.

Коммерческий интерес составляет значительную часть музыкальной индустрии Китая. Многие выпускники музыкальных колледжей затем попадают на прибыльный рынок музыкального образования, которому нужны преподаватели. Таким образом, обучение музыке становится основным и надежным источником их дохода.

Многие выпускники музыкальных колледжей Китая затем попадают на прибыльный рынок музыкального образования. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Воспользовавшись бурно развивающимся рынком музыкального образования, все участники исследования указали преподавание в качестве основного источника дохода. Доходы участников исследования от преподавания и выступлений колеблются от $30 800 до $153 840 в год.

В Китае принято разделять города на четыре уровня — первый уровень с населением свыше 15 млн человек, второй уровень — от 3 до 15 млн человек, третий уровень — от 150 тысяч — до 3 млн человек и четвертый уровень — с населением менее, чем 150 тысяч человек.

Эти растущие города второго уровня, такие как Харбин, Чанчунь или Наньчан, стремятся предложить китайским музыкантам, композиторам и творческим людям новые возможности для заработка и развития успешной карьеры вдали от городов, которые долгое время считались столицами китайского искусства (Пекин, Шанхай или Гуанчжоу). Значительным стимулом для развития классической музыки в Китае является конкуренция между оркестрами в городах так называемого второго уровня. Эти оркестры зачастую формируются в виде НКО, спонсируемые государством через гранты и бизнесом. По сути речь идет о выстраивании системы поощрения талантов, похожей на состязательную музыкальную лигу.

Как может выглядеть творческая музыкальная лига

Казань — это не только история, но и светлое будущее, великие поэты и композиторы. Необходимо создать условия, при которых развитие классической музыки происходило бы в конкурентной среде, поощряющей таланты и создание профессиональных оркестров, исполняющих собственные произведения композиторов Татарстана. Тогда музыкальные коллективы и композиторы Казани и Татарстана могли бы соревноваться в едином культурном пространстве со своими коллегами из других городов. Это вполне может стать зрелищным и ярким видом деятельности, не уступающим спортивным соревнованиям.

Музыкальные коллективы Казани могли бы соревноваться в едином культурном пространстве со своими коллегами из других городов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Творческая лига для развития классической музыки по аналогии с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) может включать следующие элементы:

Создание общего стайл-гайда. В нем могут быть объединены ключевые элементы обоих брендов: логотипы, символика, костюмы персонажей.

Сотрудничество с известными брендами.

Проведение музыкальных конкурсов. Например, мастер-шоу.

Привлечение спонсоров.

Развитие маркетинга. Например, продажа сувениров с логотипом лиги.

Важно отметить, что это лишь один из возможных вариантов творческой лиги для развития классической музыки. Существуют и другие идеи.

Для управления российской музыкальной лигой по аналогии с КХЛ можно использовать следующий механизм:

Создание совета директоров. Он будет являться законодательным органом лиги. В его состав могут входить представители музыкальных коллективов, композиторы, а также представители органов власти и бизнеса.

Формирование правления. Оно будет заниматься организацией и проведением музыкальных соревнований.

Разработка правил и регламентов. В них могут быть прописаны условия участия музыкальных коллективов, порядок проведения соревнований, а также критерии определения победителей.

Определение призовых фондов. Они могут использоваться для стимулирования участия музыкальных коллективов в соревнованиях.

Распределение доходов. Лига может распределять доходы от проведения соревнований между участниками.

Творческая лига для развития классической музыки может включать проведение музыкальных конкурсов и привлечение спонсоров. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Меры государственной поддержки классической музыки



Важно отметить, что это лишь один из возможных вариантов управления музыкальной лигой. Создание подобных инструментов управления музыкальной индустрией не отменяет, конечно, мер государственной политики по развитию творческих коллективов и деятелей. Речь идет прежде всего о поощрении развития и широкого исполнения собственных произведений композиторов Татарстана.

Для поддержки развития музыкальных оркестров классической музыки в Татарстане могут использоваться следующие методы:

Активное продвижение и популяризация классической музыки. Правительство, органы управления и средства массовой информации могут активизировать свои усилия в этом направлении. В этом смысле свою роль может сыграть возрождение Радио Татарстана и введение квот на исполнение произведений композиторов Татарстана на радио и телевидении.

Большое внимание классической музыке в школах и других объектах образования. Необходимо внедрять новые концепции, способствующие хорошему музыкальному планированию.

Стратегическое сотрудничество между классической музыкой и интернетом. Такой способ сотрудничества может лучше донести до общества больше информации о классической музыке.

Создание международных оркестров. Например, Beijing International Chamber Orchestra — единственный в Китае международный оркестр, состоящий из музыкантов более 20 национальностей со всего мира. Он принимает в свой состав как профессионалов, так и тех, для кого это хобби.

Организация благотворительных концертов. С каждого концерта можно передавать деньги детским домам, детям-инвалидам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Равиль Ахтямов