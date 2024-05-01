В Свердловской области арестовали замминистра энергетики за взятку

Правоохранительные органы Свердловской области задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ региона, Андрея Кислицына. Решением суда он был заключён под стражу.

Подробности дела пока не разглашаются. Представители СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

По информации портала Е1.RU, чиновник подозревается в получении взятки.

Согласно данным сайта Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Андрей Кислицын занимал должность замминистра с декабря 2016 года. В его компетенцию входили вопросы реализации государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности региона.

До прихода в правительство, с 2003 по 2012 годы, Кислицын дважды был избран главой городского округа Заречный. А с 2000 года работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС.

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Рената Валеева