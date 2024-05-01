В России предложили установить единые правила для получения знака отличия «Ветеран труда»

Законопроект о единых правилах присвоения знака отличия «Ветеран труда» будет внесен на рассмотрение Государственной Думы лидером фракции СРЗП Сергеем Мироновым.

По предложению законопроекта, право на получение этого знака смогут иметь мужчины с трудовым стажем не менее 45 лет и женщины с опытом работы не менее 40 лет. Также предлагается награждать этим знаком лиц, которым уже присвоено звание «Ветеран труда» в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Правительство РФ будет определять положение о знаке отличия и порядок его награждения.

Напомним, в России могут быть пересмотрены условия назначения единого пособия. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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Рената Валеева