Проект по «зарплатам» для мам предложат к тиражированию по всей России

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла ежегодная Всероссийская конференция, посвященная актуальным вопросам демографической политики. Мероприятие было организовано администрацией президента Российской Федерации и Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, а также собрало более 400 участников из 79 регионов России. В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, а также бизнеса. Об этом сообщает издание istochnik.online.

От Кировской области на конференции выступил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов. Он отметил, что задача восстановления многодетной семьи как социальной нормы является сложной, но достижимой. Для этого необходимо поддерживать семьи с детьми, развивать семейно-ориентированную среду и формировать в информационном пространстве контент, основанный на традиционных ценностях.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нем глава государства подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного качества жизни российских семей являются приоритетными задачами для государства.

Участники конференции отметили, что для достижения этой цели необходима комплексная работа, которая будет включать в себя меры социальной поддержки семей, формирование традиционных ценностей и медиаподдержку образа успешной многодетной семьи в СМИ, социальных сетях и киноиндустрии.

Дмитрий Курдюмов подчеркнул важность этой работы и отметил, что Кировская область уже начала ее реализацию. В 2024 году регион направит почти 1 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Кроме того, проект по «зарплатам» для мам первенцев, который был введен по инициативе губернатора, будет рекомендован Минтруда РФ для дальнейшего тиражирования по всей России.

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Разиль Самигуллин