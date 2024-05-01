Первый проект нового главы КирМоса «Кросс корпораций» обойдется в 3,5 млн рублей
Мероприятие рассчитано на 700 человек
Новый глава объединенной администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков проводит свой первый тендер в этой должности. Администрация потратит 3,5 миллиона рублей на проведение спортивного мероприятия «Кросс корпораций». Спортивные состязания рассчитаны на 700 человек и состоятся на территории лесопарк «Лебяжье». Как пройдет мероприятие, чем будут угощать работников предприятий и что было в прошлом году — в материале «Реального времени».
«Кросс Корпораций» продлится один день
Как указано в проектной документации, на «Кросс корпораций» потратят 3,5 миллиона рублей, продлится он один день. На «Лебяжье» съедутся 700 человек. В эту сумму закладывается уборка территории, к которой привлекут 10 человек. На площадке разместят трибуны для фанатов, а также установят шатры. А по периметру будут стоять металлодетекторы.
За порядком проследят контролеры-распорядители, в их обязанности войдут информирование зрителей о различных услугах, контроль за перемещением гостей и за соблюдением правил безопасности. Также к участию в событии привлекут медработников и машины скорой помощи. Дежурить они будут не менее 8 часов.
Подумала администрации и об установке биотуалета. На площадке их будет сразу 10 штук.
Как оформят площадку?
На импровизированной арене установят специальную фотозону. Там же появятся три тюка с сеном. К ним добавится хлопковый канат для перетягивания. Также там установят надувную колонну, деревянную тумбу для запрыгивания, будут и гири с разным весом.
Транслироваться события будут на видеоэкране. На нем запустят динамичный видеоролик, отражающий визуальную информацию в соответствии с концепцией.
На площадке заработает холодный фонтан и машина для фейерверков, а также мобильное оборудование для выполнение норм ГТО. Помимо этого, для спортсменов и гостей «Кросса корпораций» подготовят концертную программу. Продлится она не менее 6 часов, подготовить ее должны до 28 мая. Вести ее будут на татарском и русском языках. На сцене выступят творческие коллективы, певцы, танцоры и артисты эстрады.
Какой будет трасса?
На старте и финише трассы установят надувные арки. Регистрировать спортсменов будут на специальной стойке. К испытаниям привлекут 14 инструкторов, столько же будет и препятствий. Они получили следующие названия:
- «Рукоход горизонтальный»;
- «Переправа по канатам»;
- «Кантование покрышки»;
- «Надувная полоса препятствий»;
- «Пирамида с зацепами»;
- «Переправа по бревну»;
- «Сетка в горизонтальной плоскости»;
- «Стена нависающая»;
- «Перенос груза»;
- «Переправа на катамаране»;
- «Рукоход кольца»;
- «Переход через стену»;
- «Надувная горка с зацепами»;
- «Рампа».
Для участников подготовлены сертификаты, всего их будет 600 штук. Победителям достанутся дипломы в рамке. Также раздадут 600 фирменных медалей, статуэтки, бутылки, кепки, футболки.
Вкусная еда достанется не всем
Организаторы также предусмотрели и разнообразное меню, однако оно не будет одинаковым для всех. Например, 30 человек накормят следующими блюдами:
- рулетик из баклажана с овощным жульеном;
- мини-киш с тунцом и вялеными томатами;
- брускетта с гуакамоле;
- мясная нарезка;
- сырная нарезка;
- фруктовая нарезка;
- теплый салат с курицей;
- салат с морепродуктами;
- жульен с говяжьим языком и тостами;
- утка гриль с картофельными дольками и томатным соусом;
- картофельный гратен;
- штрудель грушевый;
- маковый рулет.
А вот для основной массы участников вкусовое разнообразие куда скромнее, для них приготовят:
- гречневую кашу с тушенкой;
- хлеб черный;
- огурцы в нарезке;
- помидоры в нарезке;
- банан;
- яблоко.
А еще 100 человек получат:
- плов с курицей;
- хлеб черный;
- огурцы в нарезке;
- помидоры в нарезке.
Отметим, что для Владимира Жаворонкова — это первые тендеры в качестве главы Кировского и Московского района. Свой пост он занял 3 апреля. О Жаворонкове общественность впервые услышала после его победы в конкурсе «Лидеры России». В 2019 году врач, молодой онколог вошел в кадровый резерв раиса Татарстана и занял пост начальника Казанского горздрава. Эта должность впервые получила статус заместителя министра здравоохранения.
Во время пандемии именно Владимир Жаворонков в ежедневном формате знакомил татарстанцев с ситуацией в республике.
В 2023 году к участию привлекли на 100 человек меньше
В прошлом году 72 предприятия Татарстана присоединились к «Кроссу корпораций» в лесопарке «Лебяжье». Среди них были представители разных казанских компаний: ПАО «КАМАЗ», АО «Татэнерго», «Казаньоргсинтез», Казанский пороховой завод, ОАО «РЖД», ООО «Газпром трансгаз», Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, Казанский вертолетный завод, малые и средние предприятия.
Всего «Кросс корпораций» объединил порядка 600 человек, которые разделились на 100 команд. Для участников подготовили дистанцию протяженностью 3 км с 14 препятствиями разного уровня сложности. На площадке также были организованы интерактивные развлекательные зоны, фуд-корт, концертная программа и зарядка от профессиональных тренеров.
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