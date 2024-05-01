Первый проект нового главы КирМоса «Кросс корпораций» обойдется в 3,5 млн рублей

Мероприятие рассчитано на 700 человек

Фото: Максим Платонов

Новый глава объединенной администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков проводит свой первый тендер в этой должности. Администрация потратит 3,5 миллиона рублей на проведение спортивного мероприятия «Кросс корпораций». Спортивные состязания рассчитаны на 700 человек и состоятся на территории лесопарк «Лебяжье». Как пройдет мероприятие, чем будут угощать работников предприятий и что было в прошлом году — в материале «Реального времени».



«Кросс Корпораций» продлится один день

Как указано в проектной документации, на «Кросс корпораций» потратят 3,5 миллиона рублей, продлится он один день. На «Лебяжье» съедутся 700 человек. В эту сумму закладывается уборка территории, к которой привлекут 10 человек. На площадке разместят трибуны для фанатов, а также установят шатры. А по периметру будут стоять металлодетекторы.

Соревнования продлятся целый день. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За порядком проследят контролеры-распорядители, в их обязанности войдут информирование зрителей о различных услугах, контроль за перемещением гостей и за соблюдением правил безопасности. Также к участию в событии привлекут медработников и машины скорой помощи. Дежурить они будут не менее 8 часов.

Подумала администрации и об установке биотуалета. На площадке их будет сразу 10 штук.

Как оформят площадку?

На импровизированной арене установят специальную фотозону. Там же появятся три тюка с сеном. К ним добавится хлопковый канат для перетягивания. Также там установят надувную колонну, деревянную тумбу для запрыгивания, будут и гири с разным весом.

Транслироваться события будут на видеоэкране. На нем запустят динамичный видеоролик, отражающий визуальную информацию в соответствии с концепцией.

На площадке будет работать фотозона. пресс-служба Администрации Кировского и Московского районов

На площадке заработает холодный фонтан и машина для фейерверков, а также мобильное оборудование для выполнение норм ГТО. Помимо этого, для спортсменов и гостей «Кросса корпораций» подготовят концертную программу. Продлится она не менее 6 часов, подготовить ее должны до 28 мая. Вести ее будут на татарском и русском языках. На сцене выступят творческие коллективы, певцы, танцоры и артисты эстрады.

Какой будет трасса?

На старте и финише трассы установят надувные арки. Регистрировать спортсменов будут на специальной стойке. К испытаниям привлекут 14 инструкторов, столько же будет и препятствий. Они получили следующие названия:

«Рукоход горизонтальный»;

«Переправа по канатам»;

«Кантование покрышки»;

«Надувная полоса препятствий»;

«Пирамида с зацепами»;

«Переправа по бревну»;

«Сетка в горизонтальной плоскости»;

«Стена нависающая»;

«Перенос груза»;

«Переправа на катамаране»;

«Рукоход кольца»;

«Переход через стену»;

«Надувная горка с зацепами»;

«Рампа».

На трассе будет 14 испытаний. Денис Гордийко/ Мэрия Казани

Для участников подготовлены сертификаты, всего их будет 600 штук. Победителям достанутся дипломы в рамке. Также раздадут 600 фирменных медалей, статуэтки, бутылки, кепки, футболки.

Вкусная еда достанется не всем

Организаторы также предусмотрели и разнообразное меню, однако оно не будет одинаковым для всех. Например, 30 человек накормят следующими блюдами:

рулетик из баклажана с овощным жульеном;

мини-киш с тунцом и вялеными томатами;

брускетта с гуакамоле;

мясная нарезка;

сырная нарезка;

фруктовая нарезка;

теплый салат с курицей;

салат с морепродуктами;

жульен с говяжьим языком и тостами;

утка гриль с картофельными дольками и томатным соусом;

картофельный гратен;

штрудель грушевый;

маковый рулет.

Вкусно накормят только 30 человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

А вот для основной массы участников вкусовое разнообразие куда скромнее, для них приготовят:



гречневую кашу с тушенкой;

хлеб черный;

огурцы в нарезке;

помидоры в нарезке;

банан;

яблоко.

А еще 100 человек получат:



плов с курицей;

хлеб черный;

огурцы в нарезке;

помидоры в нарезке.

Отметим, что для Владимира Жаворонкова — это первые тендеры в качестве главы Кировского и Московского района. Свой пост он занял 3 апреля. О Жаворонкове общественность впервые услышала после его победы в конкурсе «Лидеры России». В 2019 году врач, молодой онколог вошел в кадровый резерв раиса Татарстана и занял пост начальника Казанского горздрава. Эта должность впервые получила статус заместителя министра здравоохранения.

Во время пандемии именно Владимир Жаворонков в ежедневном формате знакомил татарстанцев с ситуацией в республике.



В 2023 году к участию привлекли на 100 человек меньше

В прошлом году 72 предприятия Татарстана присоединились к «Кроссу корпораций» в лесопарке «Лебяжье». Среди них были представители разных казанских компаний: ПАО «КАМАЗ», АО «Татэнерго», «Казаньоргсинтез», Казанский пороховой завод, ОАО «РЖД», ООО «Газпром трансгаз», Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, Казанский вертолетный завод, малые и средние предприятия.

В прошлом году на мероприятии присутствовало 600 человек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего «Кросс корпораций» объединил порядка 600 человек, которые разделились на 100 команд. Для участников подготовили дистанцию протяженностью 3 км с 14 препятствиями разного уровня сложности. На площадке также были организованы интерактивные развлекательные зоны, фуд-корт, концертная программа и зарядка от профессиональных тренеров.



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