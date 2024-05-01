Раис Татарстана поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в чемпионате страны

Фото: Роман Хасаев

Вчера, в Центре волейбола «Санкт-Петербург», состоялось торжественное мероприятие, посвященное победе команды «Зенит-Казань» в национальном первенстве. Президент волейбольного клуба Р.А. Кантюков, президент Федерации волейбола РТ Ф.Х. Мухаметшин, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ А.А. Сафаров, а также старший тренер команды А.И. Вербов были приглашены на мероприятие.

Раис Республики Татарстан Р.Н. Минниханов выразил искренние поздравления команде и ее игрокам — Алексею Игоревичу, Рафкату Абдулхаевичу, Фариду Хайрулловичу и Асгату Ахметовичу с заслуженной победой. Он отметил высокий уровень мастерства игроков, профессионализм тренерского штаба и руководства клуба, которые помогли команде добиться 12-го триумфа в истории национального первенства.

— Поздравляем команду «Зенит-Казань» с заслуженной победой и желаем новых ярких свершений на благо республики! Гордимся вашими достижениями, — сообщил Раис.

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Анастасия Фартыгина