В Тюменской области у вертолета на высоте более 900 метров открылись двери

Инцидент произошел вчера около 12:30 по местному времени. Вертолет Ми-8 с бортовым номером RA-22417, выполняющий рейс UTH9906, вылетел из Тобольска для проверки газопровода в направлении Тямкинского месторождения.

Во время полета на высоте примерно 914 метров произошло самопроизвольное открытие грузо-пассажирской кабины. Экипаж оповестил диспетчера и принял решение вернуться в Тобольск.

Через пять минут вертолет благополучно приземлился. Ни один из находившихся на борту не пострадал.

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Рената Валеева