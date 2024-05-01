Сколько сейчас стоит теплица из поликарбоната в Казани?

Фото: Реальное время

Весной наилучшее время для приобретения теплиц. В это время земля освобождается от снега и еще не покрыта растительностью, что упрощает планировку расположения агротехнических конструкций. Влажная почва также удобна для установки удерживающих элементов без лишних усилий.

Теплицы играют важную роль на дачном участке, позволяя получать первые урожаи раньше и собирать более обильные плоды за сезон. «Реальное время» решило выяснить, сколько сейчас стоят типовые теплицы в Казани в зависимости от метража и производителя.

Длина — 4 метра:

ООО «Жестяно-Кровельный Цех» предлагает теплицы за 26 700 рублей. Теплицы имеют типовые размеры: ширина — 3 метра, высота — 2,10 метра. Каркас обойдется в 19 800 рублей.

ООО «МВ-Строй» предлагает теплицу с такими же параметрами 4х3х2 метра и толщиной поликарбоната — 4 мм за 17 600 рублей.

Онлайн-магазин «ЗаводТеплиц.ру» продает теплицу за 22 999 рублей со скидкой (без нее — 25 599). Длиной 4 метра, шириной — 3 метра, высотой — 2,15 метра.

Завод теплиц Teplitsa-Rus предлагает конструкцию за 18 990 рублей со скидкой, без нее — 27 090 рублей.

На «Авито» компания «Строительная база» предлагает теплицу от 17 500 рублей.

На том же сайте «ЮГРА-пласт» установит теплицу за 17 470 рублей.



Длина — 6 метров:

ООО «Жестяно-Кровельный Цех» предлагает теплицы за 32 000 рублей. Каркас обойдется в 22 800 рублей.

Цена теплицы от ООО «МВ-Строй» при параметре 6х3х2 метра и той же толщиной поликарбоната в 4 мм обойдется в 22 400 рублей.

В онлайн-магазине «ЗаводТеплиц.ру» такую можно приобрести за 29 999 рублей (со скидкой, без нее — 33 399 рублей).

Завод теплиц Teplitsa-Rus выставил ценник в 23 490 рублей со скидкой, без — 33 590 рублей.

На «Авито» компания «Строительная база» предлагает теплицу от 22 500 рублей.

На том же сайте «ЮГРА-пласт» установит теплицу за 22 660 рублей.

Длина — 8 метров:

ООО «Жестяно-Кровельный Цех» предлагает теплицы за 39 400 рубей. Каркас обойдется в 27 900 рублей.

ООО «МВ-Строй» предлагает теплицу с такими же параметрами 4х3х2 м и толщиной поликарбоната — 4 мм за 27 200 рублей.

Онлайн-магазин «ЗаводТеплиц.ру» продает теплицу за 36 999 рублей (со скидкой, без нее — 41 199) с длиной 8 метров, шириной — 3 метра, высотой — 2,15 метра.

Завод теплиц Teplitsa-Rus предлагает конструкцию за 28 490 рублей со скидкой, без нее — 40 690 рублей.

На «Авито» теплица арочная с поликарбонатом от «ЮГРА-пласт» обойдется в 27 850 рублей.

Длина — 10 метров:

ООО «Жестяно-Кровельный Цех» предлагает теплицы за 46 800 рубей. Каркас обойдется в 33 000 рублей.

Цена теплицы от ООО «МВ-Строй» при параметре 6х3х2 м и той же толщиной поликарбоната в 4 мм обойдется в 32 000 рублей.

Завод теплиц Teplitsa-Rus выставил ценник в 33 490 рублей со скидкой, без — 47 790 рублей.

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Рената Валеева