За последние сутки в информационный центр СК России поступило 325 жалоб

За последние сутки в Информационный центр СК России обратилось 325 граждан. 85 человек позвонили на единую многоканальную телефонную линию, а 240 человек обратились через социальные сети.

Наиболее часто обращались жители следующих регионов:

Москва — 27 обращений,

Московская область — 20 обращений,

Краснодарский край — 13 обращений,

Республика Дагестан — 13 обращений.

Самые распространенные вопросы, с которыми обращались граждане, включают:

нарушения в сфере миграции,

проблемы с медицинским обслуживанием и отсутствие лекарств,

вопросы участников СВО и их семей,

нарушения прав жильцов аварийных домов,

прочие проблемы в сфере ЖКХ,

различные социальные вопросы,

нарушения прав несовершеннолетних.

В итоге было представлено 213 разъяснений и консультаций, 112 рассмотрений обращений, проведен 31 личный прием и обработано 163 комментария в общественных местах.



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Рената Валеева