За последние сутки в информационный центр СК России поступило 325 жалоб
За последние сутки в Информационный центр СК России обратилось 325 граждан. 85 человек позвонили на единую многоканальную телефонную линию, а 240 человек обратились через социальные сети.
Наиболее часто обращались жители следующих регионов:
- Москва — 27 обращений,
- Московская область — 20 обращений,
- Краснодарский край — 13 обращений,
- Республика Дагестан — 13 обращений.
Самые распространенные вопросы, с которыми обращались граждане, включают:
- нарушения в сфере миграции,
- проблемы с медицинским обслуживанием и отсутствие лекарств,
- вопросы участников СВО и их семей,
- нарушения прав жильцов аварийных домов,
- прочие проблемы в сфере ЖКХ,
- различные социальные вопросы,
- нарушения прав несовершеннолетних.
В итоге было представлено 213 разъяснений и консультаций, 112 рассмотрений обращений, проведен 31 личный прием и обработано 163 комментария в общественных местах.
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