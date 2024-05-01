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За последние сутки в информационный центр СК России поступило 325 жалоб

12:14, 01.05.2024

За последние сутки в Информационный центр СК России обратилось 325 граждан. 85 человек позвонили на единую многоканальную телефонную линию, а 240 человек обратились через социальные сети.

Наиболее часто обращались жители следующих регионов:

  • Москва — 27 обращений,
  • Московская область — 20 обращений,
  • Краснодарский край — 13 обращений,
  • Республика Дагестан — 13 обращений.

Самые распространенные вопросы, с которыми обращались граждане, включают:

  • нарушения в сфере миграции,
  • проблемы с медицинским обслуживанием и отсутствие лекарств,
  • вопросы участников СВО и их семей,
  • нарушения прав жильцов аварийных домов,
  • прочие проблемы в сфере ЖКХ,
  • различные социальные вопросы,
  • нарушения прав несовершеннолетних.

В итоге было представлено 213 разъяснений и консультаций, 112 рассмотрений обращений, проведен 31 личный прием и обработано 163 комментария в общественных местах.

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Рената Валеева

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