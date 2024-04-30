День в истории 30 апреля: Знамя Победы над Рейхстагом, смерть Пожарского, День пожарной охраны
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 апреля 2024 года
30 апреля отмечается Международный день джаза и День пожарной охраны России. 25 лет назад в Казани открылся первый «Макдоналдс», 49 лет назад завершилась война во Вьетнаме, 79 лет назад над Рейхстагом водрузили Знамя Победы, 382 года назад скончался национальный герой России Дмитрий Пожарский. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: «король математиков» и Филипп Киркоров
- 1777 — немецкий математик Карл Гаусс (скончался 23 февраля 1855 года). Его называют «королем математиков». Мировую известность Гауссу принес разработанный им метод вычисления эллиптической орбиты планеты по трем наблюдениям.
- 1857 — швейцарский психиатр Эйген Блейлер (скончался 15 июля 1939 года). Впервые выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.
- 1883 — чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек (скончался 3 января 1923 года). Автор романа о бравом солдате Швейке. В Бугульме создан литературно-мемориальный музей Гашека.
- 1956 — датский режиссер Ларс фон Триер. Большого успеха достиг в 1996 году, сняв фильм «Рассекая волны».
- 1967 — российский эстрадный певец, народный артист России Филипп Киркоров.
Кто скончался: Эдуард Мане и Вячеслав Зайцев
- 1642 — национальный герой России Дмитрий Пожарский (родился 1 ноября 1578 года). Участник Первого народного ополчения 1611 года, руководитель Второго народного ополчения, освободившего Россию от иноземных интервентов в годы Смуты.
- 1792 — английский дипломат Джон Монтегю (родился 13 ноября 1718 года). Известен тем, что придумал сэндвич. Как гласит легенда, однажды Монтегю более суток не мог оторваться от игры в бридж и питался хлебом с мясом, которое попросил положить между ломтями, чтобы не испачкать руки.
- 1883 — французский художник, один из родоначальников импрессионизма Эдуард Мане (родился 23 января 1832 года).
- 1945 — диктатор нацистской Германии в 1933—1945 годах Адольф Гитлер (родился 20 апреля 1889 года).
- 2020 — казанский кинорежиссер Сергей Литовец (родился 25 ноября 1961 года).
- 2023 — российский модельер Вячеслав Зайцев (родился 2 марта 1938 года).
Праздники: День джаза и День пожарной охраны России
- Международный День джаза. Установлен ЮНЕСКО в 2011 году.
- Международный День свечника. Отмечается с 2017 года. Дата приурочена ко дню Зосимы Соловецкого, который в народе почитался как покровитель пчеловодства.
- День пожарной охраны России. Учрежден указом президента в апреле 1999 года. Дата выбрана неслучайно: 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы.
- День победы во Вьетнаме в войне 1965—1975 годов.
- Вальпургиева ночь. Языческий праздник плодородия празднуют в большей части Центральной и Северной Европы в ночь с 30 апреля на 1 мая.
События: основание «Ленфильма», завершение войны во Вьетнаме, выход указа об основании «Татмедиа»
- 311 — римский император Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство.
- 1789 — состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. В здании Федерал-холла Вашингтон дал президентскую клятву на Библии. Его президентские полномочия прекратились в 1797 году, 4 марта состоялась инаугурация Джона Адамса.
- 1812 — Луизиана получила статус штата в Америке. США купили Луизиану у Франции в 1803 году. Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов или 80 миллионов французских франков. О купле-продаже Америка договорилась с императором Франции Наполеоном Бонапартом.
- 1905 — император Николай Второй подписал указ о введении в Российской империи начал веротерпимости. Так, российские подданные имели право исповедовать любое вероучение. Тем не менее позициям Православной российской церкви, принятым государством, отдавался приоритет.
- 1918 — в Петрограде образовали киностудию «Ленфильм», которая сначала носила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун. В 1965 году в титрах фильма «Рабочий поселок» появилась эмблема киностудии — «Медный всадник», созданная художником Мариной Бологовской и оператором Эдгаром Штырцкобером.
- 1945 — военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Красное знамя было пробито пулями и обагрено кровью, оно стало священной реликвией для нашей страны. 3 мая 1945 года в газете «Правда» опубликовали фотографию горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы. В Берлине еще шли бои, в Рейхстаге отстреливались отдельные группы вражеских солдат, а снимки уже стали историческими.
- 1961 — советский и российский врач-хирург Леонид Рогозов во время экспедиции в Антарктиду сам себе выполнил хирургическую операцию по удалению аппендицита.
- 1971 — в Москве открыли цирк на Ленинских (Воробьевых) горах. Здание построили под руководством архитектора Якова Белопольского, оно является одним из крупнейших стационарных цирков во всем мире. Высота амфитеатра из 23 рядов — 36 метров. Всего в зале пять сменных манежей — конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой.
- 1975 — завершилась война во Вьетнаме, когда коммунисты подняли знамя над Дворцом Независимости в Сайгоне. Война закончилась полной победой северовьетнамских войск. Конфликт развивался с 1965 года и стал одним из крупнейших во второй половине XX века. Он занимает существенное место в новейшей истории Вьетнама, США и СССР.
- 1992 — в Женеве объявили, что технология Всемирной паутины (World Wide Web) будет для всех бесплатной.
- 1999 — на улице Баумана в Казани открылся первый ресторан «Макдоналдс» — спустя 44 года после открытия первого ресторана в США. Выбор меню был не слишком разнообразным — всего порядка 20 блюд. Однако в первый день в иностранный ресторан выстроились огромные очереди.
- 2003 — вышел указ президента Татарстана «О создании Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа». Основной целью агентства было определено установление взаимодействия между органами власти и обществом. В 2007 году при участии агентства было создано акционерное общество «Татмедиа», объединившее крупные республиканские СМИ с районными.
- 2018 — российские геологи обнаружили в трещинах вулкана на Камчатке новый минерал и дали ему имя дравертит в честь советского специалиста по минералогии, геологии и изучению метеоритов Петра Драверта.
- 2019 — японский император Акихито официально отрекся от престола спустя 30 лет правления. Вместо него в полномочия императора Японии вступил наследный принц Нарухито. Вместе с этим в Японии начался первый год эры Рэйва («Прекрасной гармонии»).
- 2021 — Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «Дня тишины» во время многодневного голосования. Согласно закону, в случае проведения многодневного голосования предвыборная агитация завершается в 00:00 первого дня выборов.